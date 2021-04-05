ВМС США не уточняют, будут ли вести операции по обеспечению свободы мореплавания в Арктике

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Пентагон не уточняет, намерены ли ВМС США проводить в Арктике "операции по обеспечению свободы мореплавания", подобные тем, которые Вашингтон периодически осуществляет в Южно-Китайском море.

"Не могу говорить напрямую о каких бы то ни было операциях по обеспечению свободы мореплавания, которые мы планируем. Но могу вам сказать, что мы их проводим по всему миру. Это ширящиеся усилия", - заявил в понедельник начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей, выступая на интернет-брифинге. Корреспондент ТАСС попросил его пояснить, рассматривают ли американские ВМС замыслы проведения упомянутых операций в Арктике.

"В большинстве случаев, когда люди говорят об операциях по обеспечению свободы мореплавания, они концентрируются только на тех из них, которые мы проводим в отношении Китая. Однако я бы вам сказал, что мы их проводим в отношении ряда стран, включая некоторых близких союзников и друзей вроде канадцев. У нас просто разногласия по интерпретации международных морских границ", - сказал Гилдей. В случае с Оттавой он имел в виду Северо-Западный проход - кратчайший путь из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан. Правительство Канады исходит из того, что Северо-Западный проход находится под его юрисдикцией. Тем не менее США и ряд других стран с этой точкой зрения не соглашаются и считают Северо-Западный проход международными водами.

"Так что мы придерживаемся достаточно широкого подхода. В сухом остатке для нас применительно к операциям по обеспечению свободы мореплавания - продвижение свободного и открытого использования общих морских пространств. Независимо от страны", - подчеркнул военачальник.

В декабре 2018 года занимавший на тот момент пост министра ВМС США Ричард Спенсер утверждал, что Вашингтону следует проводить "операции по обеспечению свободы мореплавания" в Арктике и создать порт стратегического значения на Аляске.