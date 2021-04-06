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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Иран объявил о начале испытаний усовершенствованных центрифуг IR-9

Их используют для обогащения урана
© AP Photo/Vahid Salemi, архив

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Иранские специалисты приступили к испытаниям усовершенствованных центрифуг для обогащения урана IR-9. Об этом заявил во вторник официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

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"Одним из наших достижений в области обогащения стало начало механических испытаний центрифуг IR-9, мощность которых составляет 50 ЕРР (единица работы по разделению изотопов, один из показателей мощности центрифуг)", - цитирует его агентство ISNA. Чиновник добавил, что "это оборудование полностью отечественного производства, созданное и функционирующее в соответствии с новыми стандартами".

Иран на протяжении многих лет работает над созданием новых и модернизацией существующих центрифуг для обогащения урана. В ответ на односторонний выход США из ядерной сделки Тегеран начал задействовать усовершенствованные центрифуги на своих ядерных объектах. Так, 1 апреля Иран приступил к обогащению урана на подземном заводе в Натанзе с помощью четвертого каскада центрифуг класса IR-2m.

Обогащение на атомных объектах в Иране осуществляется при помощи центрифуг IR-1, IR-2m и IR-4. При этом по условиям ядерной сделки Иран может обогащать уран только на центрифугах IR-1.

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