Прокуратура Иордании запретила публикацию материалов по делу о заговоре против короля

БЕЙРУТ, 6 апреля. /ТАСС/. Прокурор столицы Иордании Хасан аль-Абдаллат ввел запрет на публикацию любых материалов, касающихся расследования раскрытого спецслужбами 3 апреля антиправительственного заговора. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Аммана, распространенном во вторник агентством Petra.

"В интересах сохранения секретности ведущегося расследования на данном этапе принято решение о запрете размещения материалов и видеозаписей по этому делу в средствах массовой информации и соцсетях", - указывается в документе. В нем отмечается, что нарушителям постановления прокуратуры грозит судебное преследование.

По делу о заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране, в который оказался вовлечен брат короля принц Хамза бен Хусейн, было арестовано 16 бывших политиков, все они являются приверженцами либеральных взглядов. Среди задержанных названы имена Шерифа Хасана бен Заида, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывшего советника Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министра финансов Басема Авадаллы.

В понедельник канцелярия короля Абдаллы II сообщила о его решении поручить своему дяде принцу Хасану бен Талалу уладить конфликт между монархом и ег братом "в рамках правящей Хашимитской семьи". Позднее появилось примирительное послание, подписанное принцем Хамзой, в котором он подтвердил "верность королю и Хашимитскому дому". При этом принц подчеркнул, что "интересы Иордании должны быть поставлены выше всяких других соображений".

Хамза бен Хусейн был провозглашен наследным принцем перед смертью короля Хусейна бен Талала в 1999 году. Спустя пять лет он был смещен с поста, а кронпринцем стал Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании. Последние 15 лет бывший наследник престола не принимал участия в государственных делах. Однако с начала года, согласно информации газеты The Daily Star, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых раздавалась критика по поводу правления Абдаллы II и коррупции в высших эшелонах власти. Поведение принца Хамзы было расценено как вызов иорданскому монарху.

Конфликт между двумя братьями произошел накануне отмечаемой 11 апреля 100-летней годовщины создания эмирата Трансиордания на британской подмандатной территории, который был преобразован 25 мая 1946 года в Иорданское Хашимитское Королевство.