В МИД Ирана сообщили, что переговорщики по ядерной программе продолжат работу в Вене

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжат работу в Вене и проведут еще одну встречу в пятницу. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Переговорщики останутся в Вене и проведут еще одну встречу по ядерной сделке в пятницу", - цитирует его телеканал PressTV.

Дипломат также отметил, что "Иран отвергает любые соглашения, предполагающие разморозку $1 млрд иранских средств в обмен на ограничение обогащения [урана] до 20%". "Первый раунд переговоров по ядерной сделке в Вене был конструктивным", - добавил он.

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждают вопросы возобновления реализации иранского ядерного соглашения в полном объеме.