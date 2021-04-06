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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В МИД Ирана сообщили, что переговорщики по ядерной программе продолжат работу в Вене

Еще одна встреча состоится 9 апреля, указали в ведомстве

ТЕГЕРАН, 6 апреля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе продолжат работу в Вене и проведут еще одну встречу в пятницу. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

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"Переговорщики останутся в Вене и проведут еще одну встречу по ядерной сделке в пятницу", - цитирует его телеканал PressTV.

Дипломат также отметил, что "Иран отвергает любые соглашения, предполагающие разморозку $1 млрд иранских средств в обмен на ограничение обогащения [урана] до 20%". "Первый раунд переговоров по ядерной сделке в Вене был конструктивным", - добавил он.

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждают вопросы возобновления реализации иранского ядерного соглашения в полном объеме.

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ИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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