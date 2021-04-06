Радикалы провели в Одессе акцию против установки памятника погибшим в трагедии 2 мая

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков украинских радикалов под красно-черными националистическими флагами провели возле Одесского районного совета акцию против установки памятного знака погибшим в результате событий в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Решение об установке на Куликовом поле памятника было принято Одесским райсоветом 2 апреля по инициативе "Партии Шария" при поддержке большинства депутатов.

Как сообщает агентство УНИАН, националисты призывали лишить депутатских мандатов членов районного совета, которые голосовали в поддержку решения об установке памятника, а также требовали призвать к ответу руководство Одесской районной администрации. Митингующие скандировали "Слава Украине!", а в завершение своей акции зажгли файеры. В итоге к ним вышли представители райсовета и сообщили, что юридически решение об установке памятного знака еще до конца не оформлено.

В феврале этого года Служба безопасности Украины возбудила против лидера партии Анатолия Шария уголовное дело по обвинению в госизмене и объявила его в розыск, а в марте Минюст страны подал в суд иск о запрете партии, которую обвиняют в "продвижении российских интересов". Партия принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года, ее представители вошли в горсоветы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. При этом власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана".

Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе завело дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Его инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщал, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".