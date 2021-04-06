Глава МИД Украины призвал Францию и ФРГ к более активной позиции в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Киев ожидает от Франции и Германии более активной позиции на переговорах в "нормандском формате". Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью, опубликованном газетой Libération в ее номере, датированном 7 апреля.

"Нормандский формат" достаточен для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако ясно, что для того, чтобы продвигаться к подлинному решению, нам необходимы более активные позиции Франции и Германии в рамках "нормандского формата" или внешний фактор, появление дополнительной энергии, которая даст импульс процессу и позволит пойти дальше статуса-кво", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины утверждал, что Киев наблюдает "российское военное развертывание на трех направлениях: северо-восточная граница Украины, восток страны, но также и Крым". Россия, заявил Кулеба, "использует эскалацию, чтобы усилить свою позицию внутри "нормандского формата". По его словам, это также является ее ответом на санкции, принятые против Москвы.

По его утверждению, "Украина не хочет войны". "Мы не стремимся к эскалации и привержены политическому и дипломатическому урегулированию конфликта", - заявил украинский министр.

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.