США призвали Россию к снижению напряженности и деэскалации в отношениях с Украиной

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают российскую сторону к снижению напряженности и деэскалации в связи с ситуацией на востоке Украины. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем призывать к прекращению огня, к чему был также призыв в минских соглашениях, а затем <...> к снижению напряженности и деэскалации", - приводит его слова пресс-служба американского военного ведомства. В документе отмечается, что этот призыв относится к России. "США призывают Россию снизить напряженность в отношении Украины", - говорится в нем.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В понедельник представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. При этом, по его словам, в США считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной, а также в Крыму. Представитель американского внешнеполитического ведомства также призвал Россию "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. По его словам, украинские власти не выполняют свои обязательства по минским договоренностям, что осложняет ситуацию и делает ее более напряженной. Он также подчеркнул, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины. 31 марта полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, помимо прочего, с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.