В Париже подали иск на экс-премьера Ирака по обвинению в преступлениях против человечности

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Судебные органы Франции зарегистрировали подачу иска против бывшего премьер-министра Ирака Адель Абделя Махди, в котором его обвиняют в преступлениях против человечности и пытках. Об этом сообщила во вторник вечером Agence France-Presse адвокат жалобщиков Жессика Финель. Жалоба подана в прокуратуру по борьбе с преступлениями против человечности, действующую при Специальном суде Парижа.

Речь идет о событиях, начавшихся в Ираке в октябре 2019 года - мощных протестах населения против коррупции. По официальным иракским данным, в ходе возникших инцидентов 600 манифестантов были убиты и 30 тыс. получили ранения.

Из пяти жалобщиков лишь одни является реальным участником событий, в ходе которых он получил тяжелые ранения. Остальные - это родственники пропавшего без вести иракца, а также еще трех людей, скончавшихся от ран.

"Несмотря на то, что конституция Ирака гарантирует свободу слова и собрания, эти манифестации с самого начала систематически подавлялись, причем с невероятной жестокостью. В людей стреляли из огнестрельного оружия, в частности снайперы, против них использовали гранаты со слезоточивым газом, причем стреляли ими в людей с близкого расстояния", - заявила адвокат. Она сообщила также о похищениях людей, содержании их в заключении без ордера на арест, пытках - "то есть грубых нарушениях прав человека, подтвержденных миссией ООН в Ираке".

Финель утверждает, что "иракские власти, в частности премьер-министр Адель Абдель Махди виновны в происходившем". "Премьер-министр, несмотря на свои властные полномочия, не принял мер, чтобы воспрепятствовать преступлениям. Он намеренно содействовал возникновению в стране атмосферы безнаказанности, что лишь содействовало новым преступлениям", - говорится в заявлении адвоката. В нем также отмечается, что иракский премьер практически не инициировал действий юстиции страны в возникшей ситуации.

Жалоба была подана во Франции в силу того, что эта страна наделена международной компетенцией по расследованию и ведению судебных разбирательств относительно преступлений против человечности. Также этот шаг сделан защитой с учетом того, что Адель Абдель Махди прожил во Франции в общей сложности три десятка лет.