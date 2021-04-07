Президент Чили подписал закон о переносе выборов в Учредительное собрание из-за пандемии

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера во вторник подписал одобренный парламентом закон о переносе выборов в Учредительное собрание с 10 и 11 апреля на 15 и 16 мая. Об этом сообщила в пресс-служба правительства страны в Twitter.

"Президент Себастьян Пиньера подписал конституционную реформу, которая предусматривает перенос выборов губернаторов, мэров, членов городского совета и членов Учредительного собрания на 15 и 16 мая", - говорится в сообщении. Региональные выборы были ранее также запланированы на 10 и 11 апреля.

Законопроект о переносе выборов был направлен в парламент по инициативе президента из-за наблюдающегося в последние недели роста случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране было подтверждено 5 164 случая инфицирования, всего в стране с начала пандемии заболели 1 037 780 человек, умерли 23 677.

На фоне роста числа случаев заражения 25 марта власти Чили объявили о введении строгого карантина на территории всего столичного округа. Правительство также постановило с 5 апреля закрыть границу.