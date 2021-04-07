В Пентагоне заявили, что США пока не могут отказаться от использования противопехотных мин

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США пока не могут полностью отказаться от использования противопехотных мин в случае боевых действий. Об этом заявил представитель Пентагона Майк Говард, чьи слова привела во вторник газета The New York Times. Издание отметило, что вступивший в должность президента США 20 января Джо Байден во время предвыборной кампании заявлял, что намерен пересмотреть отмену ограничений на применение мин.

Как подчеркнул Говард, США считают противопехотные мины "жизненно важным инструментом в боевых действиях с применением обычных видов вооружений". По его словам, военные США "не могут с должной ответственностью отказаться [от противопехотных мин], особенно когда сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника на ранних этапах боевых действий".

В январе 2020 года Дональд Трамп, являвшийся в то время президентом США, отменил ограничения на использование американскими военными противопехотных мин. Запрет на применение противопехотных мин за пределами Корейского полуострова был введен администрацией Барака Обамы, занимавшего президентский пост с 2009 по 2017 год.

Как отмечает издание, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник пояснил журналистам, что действующая администрация США "проводит анализ" решения, принятого при Трампе. По словам Кирби, Вашингтон определится с дальнейшими шагами после "завершения этого анализа".

Как констатирует издание, "для многих правозащитников стало разочарованием" то, что администрация Байдена до сих пор не ввела соответствующие ограничения.