СМИ: японский премьер посетит Индию и Филиппины в рамках политики сдерживания КНР

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга после предстоящих 16 апреля переговоров в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом намерен в конце месяца посетить Индию и Филиппины, чтобы подтвердить их участие в планах противодействия Китаю. Об этом сообщило в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, премьер хотел бы усилить сотрудничество с этими странами в реализации планов построения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона в противовес Китаю, в политике которого "усиливаются гегемонистские тенденции".

Суга станет первым иностранным лидером, который проведет прямые переговоры с новым американским президентом. Координация политики в отношении Китая, как отмечает японская печать, станет важной темой для обсуждения в ходе консультаций.

США и Япония, в частности, намерены усилить сотрудничество в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, куда также входят Австралия и Индия. В марте лидеры этих стран провели первый четырехсторонний саммит по видеосвязи. В настоящее время ВМС Австралии, Индии, США и Японии проводят совместные учения в Бенгальском заливе, в которых участвуют также французские военные корабли.