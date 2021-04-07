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Кризис на Украине
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В Берлине заявили, что Германия с партнерами обеспокоена ситуацией на востоке Украины

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ вместе с партнерами обеспокоено ситуацией на востоке Украины и предполагаемыми перемещениями российских войск у ее границ, выразило свою озабоченность Москве. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - сказала она.

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В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня
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