В Берлине заявили, что Германия с партнерами обеспокоена ситуацией на востоке Украины

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ вместе с партнерами обеспокоено ситуацией на востоке Украины и предполагаемыми перемещениями российских войск у ее границ, выразило свою озабоченность Москве. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - сказала она.