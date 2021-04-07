МВД ФРГ в свете обсуждения США бойкота Олимпиады в Китае напомнило об автономии спорта

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Правительство ФРГ находится в диалоге с партнерами, включая США, по вопросу проведения Олимпийских игр в Китае и считает, что спортивные организации сами должны решать, в каких соревнованиях им участвовать. Об этом заявила в среду на брифинге представитель МВД Германии, которое отвечает в стране за вопросы развития спорта.

"В принципе я могу сказать, что действует автономия спорта, то есть спортивная ассоциация вправе определять, в каких соревнованиях участвовать, а в каких - нет", - отметила представитель ведомства. "В остальном, разумеется, ведутся переговоры со всеми нашими партнерами, то есть и с США", - добавила она.

Ранее на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота Олимпийских игр в КНР. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.