ООН призвала стороны конфликта на Украине к деэскалации

ООН, 7 апреля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Украине к шагам по снижению напряженности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наш призыв ко всем вовлеченным сторонам, конечно, делать все возможное для снижения напряженности", - сказал он.

Дюжаррик также обратил внимание на произошедшее накануне отключение насосной станции в Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Вчера в результате обстрела пострадала линия электропередач, которая питает насосную станцию в восточной части Украины. В результате около миллиона людей по обе стороны линии соприкосновения остались без доступа к воде", - отметил он.

"Вновь призываем все стороны избегать попадания по критически важным объектам водной инфраструктуры", - подчеркнул представитель ООН.