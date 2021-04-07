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Кризис на Украине
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ООН призвала стороны конфликта на Украине к деэскалации

Необходимо делать все возможное для снижения напряженности, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
© Александр Река/ТАСС

ООН, 7 апреля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) призывает стороны конфликта на Украине к шагам по снижению напряженности. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наш призыв ко всем вовлеченным сторонам, конечно, делать все возможное для снижения напряженности", - сказал он.

Дюжаррик также обратил внимание на произошедшее накануне отключение насосной станции в Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Вчера в результате обстрела пострадала линия электропередач, которая питает насосную станцию в восточной части Украины. В результате около миллиона людей по обе стороны линии соприкосновения остались без доступа к воде", - отметил он.

"Вновь призываем все стороны избегать попадания по критически важным объектам водной инфраструктуры", - подчеркнул представитель ООН.

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