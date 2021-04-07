В Пентагоне не располагают данными о направлении кораблей США в Черное море

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Представитель Пентагона Джон Кирби в среду затруднился дать ответ на вопрос о возможном направлении кораблей ВМС США в Черное море в связи с обострением ситуации на Украине.

"У меня нет оперативной информации для вас. У нас проходят рутинные операции в Черном море, но я не знаю, есть ли сейчас там наши корабли или нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Соединенные Штаты считают, что наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму не способствует установлению стабильности в регионе, заявил Кирби.

"Истинные намерения [РФ] не ясны на 100%, мы хотим лучше понять, что там делают россияне и что они собираются делать дальше, - сказал он. - Эта неясность совершенно не способствует безопасности и стабилизации обстановки".

Во вторник Кирби также заявил, что США призывают РФ прояснить ситуацию с перемещением сил на границе с Украиной. В понедельник представитель Госдепартамента сообщил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. При этом, по его словам, в США считают "внушающими доверие" утверждения о передвижении российских войск на границе с Украиной, а также в Крыму.

США уже призвали РФ прояснить ситуацию с данными о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.