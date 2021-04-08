В Словакии заявили, что влиятельные силы противодействуют вакцинации "Спутником V"

ПРАГА, 8 апреля. /ТАСС/. Влиятельные политические силы Словакии добиваются срыва вакцинации населения российским препаратом против коронавируса "Спутник V", первая партия которого поступила в страну 1 марта. Соответствующее сообщение разместил в среду на своей странице в Facebook вице-премьер, министр финансов и председатель правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игор Матович. Он инициировал покупку незарегистрированной в Евросоюзе вакцины и из-за последовавшего скандала был вынужден освободить 30 марта пост премьер-министра.

"Шаг за шагом [определенные политические силы] уже шестую неделю делают все, чтобы в борьбе наступил абсолютный перелом, стремясь воспрепятствовать применению "Спутника V" в Словакии, - подчеркнул Матович. - Они действуют цинично и хладнокровно, не оглядываясь на здоровье и жизни граждан Словакии. Они действуют вопреки воле 500 тыс. [из порядка 5,5 млн] жителей [республики], которые не хотят прививаться другой вакциной".

Глава Минфина напомнил, что "Спутник V" с успехом применяется более чем в 50 странах, но только в Словакии вокруг российского препарата развернулась "грязная игра". Он назвал "свинством" усилия, направленные против его применения.

"Я сосредоточусь на главном - воспрепятствовать тому, чтобы мы лишились "Спутника V". Это, к сожалению, в данный момент представляется как наиболее вероятный сценарий [развития событий]", - указал Матович.

Приобретение российской вакцины вызвало правительственный кризис в Словакии и привело к отставке с поста премьера Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи, который в начале прошлого месяца выдал разрешение на использование в республике этого препарата без регистрации в ЕС. Последний в бытность главой Минздрава заявлял, что применение в стране "Спутника V" должно начаться во второй половине марта.

Назначенный премьер-министром Словакии 1 апреля представитель ОЛНЛ Эдуард Хегер, комментируя ситуацию вокруг российского препарата, сообщил в среду, что вопрос о начале вакцинации "Спутником V" находится исключительно в компетенции нового главы Минздрава Владимира Ленгварского, которому необходимо время, чтобы изучить данную тему.

Мнение оппозиции

Крупнейшая из представленных в словацком парламенте оппозиционных партий "Направление - социальная демократия" потребовала в среду от правительства раскрыть детали соглашения с РФ о покупке вакцины. Если данный препарат не нужен стране, то это означает, что власти выбросили на ветер деньги налогоплательщиков, заявил лидер социал-демократов, экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

"Что у нас происходит со "Спутником V" - это балаган. Данная вакцина применяется в других государствах, и ею хотят привиться наши граждане. Недопустимо, чтобы у нас совершенно напрасно умирали люди [от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19]", - сказал он. Оппозиция, по словам политика, будет добиваться отставки кабинета Хегера, если патовая ситуация вокруг препарата не разрешится в ближайшее время.

Оппозиционная Словацкая национальная партия также призвала правительство немедленно начать вакцинацию "Спутником V". Она напомнила, что многие жители республики доверяют российскому препарату и именно им хотят привиться от коронавируса.