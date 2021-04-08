Глава МИД Великобритании осудил захват посольства Мьянмы сторонниками военного режима

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил захват посольства Мьянмы в Лондоне сторонниками мьянманских военных, осуществивших государственный переворот. Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Мы осуждаем издевательские действия мьянманского военного режима, совершенные вчера в Лондоне, и я выражаю признательность [послу Мьянмы в Соединенном Королевстве] Чжо Зо Мину за его мужество", - сообщил глава британского внешнеполитического ведомства, призвав к прекращению насилия и "скорейшему восстановлению демократии".

Как сообщила в среду газета The Daily Telegraph, сторонники военного режима захватили посольство Мьянмы в Лондоне. По словам главы диппредставительства, его "предали" бывшие коллеги, которые лишили его доступа к посольству, закрывшись изнутри. По словам Чжо Зо Мина, участвующие в сговоре дипломаты получили инструкции от новых властей Мьянмы.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.