Глава МИД Польши прибыл в Киев обсудить обострение на востоке Украины

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прибыл в Киев с незапланированным визитом, в ходе которого будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Рад приветствовать Збигнева Рау во время его срочного визита в Киев. Важно укрепить стратегическое партнерство Украины и Польши, поскольку Россия является страной, увеличивающей угрозы безопасности для Украины, Европы и трансатлантического сообщества. Польша - наш давний союзник и верный друг", - написал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба отметил, что встреча с Рау должна была состояться позже, однако ее перенесли на фоне обострения ситуации на востоке страны. "Планировали встретиться позже, но, учитывая ситуацию, Збигнев Рау скорректировал планы и прибыл в Киев раньше по моему приглашению. Цель - укрепление украинско-польского стратегического партнерства на фоне обострения со стороны России ситуации с безопасностью", - отметил глава МИД Украины.

Ранее в четверг польское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Рау срочно отправляется с визитом на Украину, чтобы обсудить обстановку на границах этой страны. Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также вновь напомнил, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения. Кроме того, министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинские власти пытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу и спровоцировать республики на силовое решение.