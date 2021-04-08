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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что Киев настаивает на новом перемирии, угрожая мирному населению Донбасса

Представители Киева на заседании продолжили настаивать на возвращении практики временного перемирия вместо того, чтобы соблюдать уже согласованное, утверждает пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе
Донецк Александр Кравченко/ТАСС
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Донецк
© Александр Кравченко/ТАСС

ДОНЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины на внеочередном заседании в среду продолжили настаивать на возвращении практики временного перемирия вместо того, чтобы соблюдать уже согласованное. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.

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Ранее глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина на очередном заседании группы поставит вопрос о необходимости объявления нового перемирия, приуроченного к пасхальным праздникам.

"Украинская сторона как инициатор внеочередного заседания изначально не ставила перед собой цели достижения практического результата. Глава украинской делегации вновь предложил переподтвердить Меры по усилению режима прекращения огня и вернуться к практике тематических, "пасхальных" перемирий", - цитирует Московского Telegram-канал МИД ДНР.

Он добавил, что полноценное обсуждение предложений Донецкой и Луганской народных республик было осложнено техническими проблемами, так как из-за срочности созыва заседания действующий председатель ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау не успела разослать заблаговременно проект всем участникам переговоров, в связи с чем представителям республик пришлось зачитать его в ходе заседания. "В итоге заседания пришедший руководитель офиса президента господин Ермак повторил предложение господина Кравчука, добавив, что в случае непринятия заявления завтра снова могут погибнуть мирные люди", - добавил Московский.

Он подчеркнул, что функционирование Координационного механизма является ключевой мерой по стабилизации ситуации в области безопасности. "Однако, официальный Киев продолжает ею пренебрегать, предлагая просто переподтвердить режим прекращения огня в целом путем угроз в адрес гражданского населения Донбасса", - отметил Московский.

Очередное заседание контактной группы должно состояться 14 апреля, однако во вторник украинская делегация в контактной группе выступила с инициативой провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня. Как сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, заседание завершилось безрезультатно.

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