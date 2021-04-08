В ДНР заявили, что Киев настаивает на новом перемирии, угрожая мирному населению Донбасса

ДОНЕЦК, 8 апреля. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины на внеочередном заседании в среду продолжили настаивать на возвращении практики временного перемирия вместо того, чтобы соблюдать уже согласованное. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь делегации Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что Украина на очередном заседании группы поставит вопрос о необходимости объявления нового перемирия, приуроченного к пасхальным праздникам.

"Украинская сторона как инициатор внеочередного заседания изначально не ставила перед собой цели достижения практического результата. Глава украинской делегации вновь предложил переподтвердить Меры по усилению режима прекращения огня и вернуться к практике тематических, "пасхальных" перемирий", - цитирует Московского Telegram-канал МИД ДНР.

Он добавил, что полноценное обсуждение предложений Донецкой и Луганской народных республик было осложнено техническими проблемами, так как из-за срочности созыва заседания действующий председатель ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау не успела разослать заблаговременно проект всем участникам переговоров, в связи с чем представителям республик пришлось зачитать его в ходе заседания. "В итоге заседания пришедший руководитель офиса президента господин Ермак повторил предложение господина Кравчука, добавив, что в случае непринятия заявления завтра снова могут погибнуть мирные люди", - добавил Московский.

Он подчеркнул, что функционирование Координационного механизма является ключевой мерой по стабилизации ситуации в области безопасности. "Однако, официальный Киев продолжает ею пренебрегать, предлагая просто переподтвердить режим прекращения огня в целом путем угроз в адрес гражданского населения Донбасса", - отметил Московский.

Очередное заседание контактной группы должно состояться 14 апреля, однако во вторник украинская делегация в контактной группе выступила с инициативой провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня. Как сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе Борис Грызлов, заседание завершилось безрезультатно.