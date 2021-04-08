США намерены продолжать модернизацию ядерного арсенала

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала страны. Это подтвердила в четверг на брифинге в Белом доме министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

"Мы должны модернизировать национальный ядерный арсенал. Мы должны сохранять и поддерживать запасы, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность. Мы продолжим делать это, чтобы гарантировать, что мы можем сдерживать ядерную агрессию со стороны других стран", - сказала глава министерства, в ведении которого находится ядерный военный комплекс страны.