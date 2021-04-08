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США намерены продолжать модернизацию ядерного арсенала

По словам министра энергетики Дженнифер Грэнхолм, это позволит гарантировать, что США могут "сдерживать ядерную агрессию со стороны других стран"
Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм EPA-EFE/GRAEME JENNINGS/POOL
Описание
Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм
© EPA-EFE/GRAEME JENNINGS/POOL

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать модернизацию ядерного арсенала страны. Это подтвердила в четверг на брифинге в Белом доме министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

"Мы должны модернизировать национальный ядерный арсенал. Мы должны сохранять и поддерживать запасы, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность. Мы продолжим делать это, чтобы гарантировать, что мы можем сдерживать ядерную агрессию со стороны других стран", - сказала глава министерства, в ведении которого находится ядерный военный комплекс страны.

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