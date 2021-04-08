США не планируют на этой неделе объявлять об ужесточении санкций против России

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Власти США не планируют объявлять на этой неделе об ужесточении санкций против РФ. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Исключаете ли вы, что эти российские санкции будут на этой неделе?" - спросил во время брифинга один из журналистов. "На этой неделе? Да. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего" - ответила Псаки. По ее словам, на пятницу Белый дом планирует заявления, касающиеся бюджета США. "Мы не можем перегружать вас в пятницу", - продолжила Псаки, обращаясь к журналистам.

По словам Псаки, администрация США еще не завершила обзор тех шагов России, которые Вашингтон считает недружественными. Таким образом она фактически опровергла ранее распространенные информационным агентством Bloomberg сведения об окончании данного обзора.

"Наше внимание концентрируется... Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет", - отметила Псаки.

У нее поинтересовались, считает ли Вашингтон, грозящий Москве ужесточением односторонних санкций, что США и Запад в целом хоть как-то влияют на выработку решений руководством России. Однако официальный представитель главы американской администрации отвергла такую постановку вопроса.

"Мне кажется, что это, возможно, как предполагать каким-то образом следующее: просто потому, что кто-то ведет себя плохо, нам не следует привлекать его к ответственности, если только это не приведет немедленно к изменению его поведения", - считает Псаки. "Мы просто не так видим внешнюю политику или свое взаимодействие с мировым сообществом", - добавила представитель Белого дома.

Как передало в среду агентство Bloomberg, администрация США завершила обзор приписываемых России действий, которые, по мнению Вашингтона, являются враждебными, и теперь изучает возможность применения ответных мер. В качестве таковых в публикации назывались высылка дипломатов России из США и ужесточение рестрикций. Комментируя эти данные, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет реагировать на любые недружественные шаги американской стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход "тупиковым, может быть, даже тупым".