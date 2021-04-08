Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II и обсудил стратегическое партнерство двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь вновь подтвердил приверженность стратегическому партнерству с Иорданией и поблагодарил короля Абдаллу II за твердое лидерство Иордании в деле продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Власти Иордании объявили 3 апреля о том, что спецслужбы королевства раскрыли антиправительственный заговор. По делу о заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране, в который оказался вовлечен единокровный брат короля принц Хамза бен Хусейн, было арестовано 16 бывших политиков, все они являются приверженцами либеральных взглядов. Среди задержанных фигурируют Шериф Хасан бен Заид, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывший советник Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министр финансов Басем Авадалла.

В понедельник канцелярия Абдаллы II сообщила о его решении поручить своему дяде - принцу Хасану бен Талалу - уладить конфликт между монархом и его единокровным братом "в рамках правящей Хашимитской семьи". Позднее появилось примирительное послание, подписанное принцем Хамзой, в котором он подтвердил "верность королю и Хашимитскому дому". При этом принц подчеркнул, что "интересы Иордании должны быть поставлены выше всяких других соображений".