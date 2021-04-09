За голосованием в Киргизии будут следить наблюдатели из 31 страны

БИШКЕК, 9 апреля. /ТАСС/. Наблюдатели из 31 государства будут следить за ходом предстоящих в Киргизии 11 апреля выборами в местные органы власти и референдумом о внесении изменений в конституцию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в республике (ЦИК).

"В ЦИК на сегодняшний день аккредитовано 183 международных наблюдателя из 31 государства", - сказал представитель комиссии.

По его данным, наблюдатели прибудут из России, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Македонии, Молдавии, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Японии и ряда других стран.

"Аккредитованы на выборы и референдум представители нескольких международных организаций, включая ШОС, ОДКБ, СНГ, Фонд Ханнса Зайделя, а также представительства Евросоюза в республике, российской некоммерческого мониторингово-экспертного центра "Группа 32" и Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" (РФ)", - добавили в ЦИК.

В общей сложности на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) Киргизии претендуют 18 772 кандидата. 63 кандидата были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.

На референдум, который пройдет в один день с местными выборами, выносятся поправки в конституцию, предусматривающие усиление полномочий президента. В частности, предлагается обязанности премьер-министра возложить на главу президентской администрации. В случае принятия нового основного закона будет сокращено число депутатов высшего законодательного органа, часть из них будет избираться в одномандатных округах. До сих пор выборы проводились исключительно по партийным спискам. Решение о внесении поправок в конституцию было принято в Киргизии в ходе состоявшегося 10 января 2021 года референдума.