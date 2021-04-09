В Тбилиси проходит митинг против политического кризиса

ТБИЛИСИ, 9 апреля. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов в пятницу вышли на площадь Европы в Тбилиси, чтобы выразить протест против политического кризиса в стране, который длится шестой месяц, а также выступить за стабильность. Кадры с митинга в прямом эфире передает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Вот это та Грузия, которую никто ничего не спрашивает. Это та Грузия, которая так долго все терпит. Это та Грузия, которая уважает своего патриарха и идет за ним. Это та Грузия, которая любит, у которой идут слезы из-за того, что происходит", - сказал перед собравшимися организатор митинга, грузинский певец Гия Гачечиладзе, выступающий под псевдонимом Уцноби.

Митингующие призывают власть и оппозицию отказаться от своих партийных интересов, начать работать в парламенте и решать проблемы людей. Они также заявляют, что со временем политики отходят от реальных проблем населения и таким образом формируется чувство отчуждения. По их словам, помимо оппозиции и власти, в стране есть та большая часть населения, нуждами которых никто не интересуется.

Начало митинга было анонсировано на 13:00 (12:00 мск), однако затянулось из-за того, что не все успевали прибыть к месту проведения демонстрации. Согласно плану, от площади Европы демонстранты направятся к резиденции католикоса-патриарха всея Грузии Илии Второго, чтобы выразить ему поддержку. Как заявляют митингующие, в последнее время глава церкви является объектом нападок со стороны разных социальных групп.

От резиденции патриарха участники акции направятся в парк "Деда эна", где подпишут манифест об утверждении 9 апреля Днем вечности Грузии, после чего разойдутся.

Кризис в Грузии

В Грузии шестой месяц продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Оппозиция требует освобождения ряда своих сторонников, а также назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита на тему внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Помирить противостоящие стороны решил глава Евросовета Шарль Мишель, который дважды командировал в Грузию своего представителя Кристиана Даниэльсона - 12 и 28 марта. Дипломат попытался найти компромиссное решение для политических сил по выходу из кризиса, предложил подписать документ, однако безрезультатно. Стороны отказались от подписи.