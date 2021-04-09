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Зеленский посетит Турцию 10 апреля

В Стамбуле пройдет девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной

АНКАРА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Турцию 10 апреля. Об этом сообщила в пятницу канцелярия президента республики Тайипа Эрдогана.

"Девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского в Стамбуле 10 апреля 2021 года. Заседание пройдет с участием министров, в ходе него будут обсуждены турецко-украинские отношения, уровень стратегического партнерства во всех его аспектах, также могут быть предприняты меры по развитию и углублению двустороннего сотрудничества", - отмечается в заявлении.

В Анкаре заявили, что "в повестку дня переговоров также войдут региональные и международные вопросы по поддержанию мира и стабильности". "На встречах состоится обмен мнениями о наших совместных проектах, направленных на улучшение условий жизни наших родственных крымских татар", - утверждается в сообщении.

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УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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