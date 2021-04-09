Правительство Украины легализовало ряд препаратов на основе каннабиса

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом говорится в постановлении кабинета министров от 7 апреля, опубликованном на сайте правительства в пятницу.

"Оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набинол" (синтетический канабиноид) и "Набиксимолс" (стандартизованный экстракт каннабиса) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств", - сказано в документе.

Глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что данным решением "вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен".

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции "Голос". Президент Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков, даже для медицинского использования.