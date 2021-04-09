Главнокомандующий ВС Украины назвал неприемлемым силовой вариант событий в Донбассе

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Силовая операция Киева в Донбассе неизбежно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Украины. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака, распространенном в пятницу.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", - говорится в нем.

Хомчак отметил, что высшим военно-политическим руководством Украины в качестве приоритетного ранее был определен политико-дипломатический сценарий урегулирования конфликта в Донбассе.

Вместе с тем главком заявил, что ВС Украины готовы к "адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил", так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины.

Хомчак назвал дезинформацией заявления о том, что Киев готовит наступление в Донбассе. Он также заявил, что сотрудничество страны с НАТО носит "исключительно мирный характер", направленный на укрепление обороноспособности страны и "содействует достижению военных критериев" для обретения полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.