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Кризис на Украине
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Турция выступила за снижение напряженности на востоке Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Анкара готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы считаем своей целью, чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества, и мы не хотим, чтобы напряженность в нашей общей географии нарастала. В связи с этим мы обменялись мнениями с моим дорогим другом о текущей ситуации на востоке Украины. Мы считаем, что нынешний кризис необходимо урегулировать мирными и дипломатическими методами, исходя из соображения территориальной целостности Украины и международного права. Мы надеемся, что тревожная эскалация, которую мы наблюдаем на местах в последнее время, как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей. Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что по итогам переговоров с Зеленским стороны "договорились продолжать стратегическое партнерство".

 

Теги
УкраинаТурцияКризис на УкраинеЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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