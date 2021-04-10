Турция выступила за снижение напряженности на востоке Украины

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Анкара готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в субботу на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы считаем своей целью, чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества, и мы не хотим, чтобы напряженность в нашей общей географии нарастала. В связи с этим мы обменялись мнениями с моим дорогим другом о текущей ситуации на востоке Украины. Мы считаем, что нынешний кризис необходимо урегулировать мирными и дипломатическими методами, исходя из соображения территориальной целостности Украины и международного права. Мы надеемся, что тревожная эскалация, которую мы наблюдаем на местах в последнее время, как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей. Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что по итогам переговоров с Зеленским стороны "договорились продолжать стратегическое партнерство".