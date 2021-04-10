Блинкен и Рааб обсудили обострение ситуации на российско-украинской границе

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины <...>", - утверждал Прайс. По его словам, Блинкен и Рааб подчеркнули "необходимость немедленного прекращения" приписываемых РФ "наращивания сил и подстрекательской риторики".

В пятницу Блинкен в схожем ключе обсудил ситуацию на российско-украинской границе со своими коллегами из Германии и Франции.

Обострение в Донбассе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.