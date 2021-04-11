Референдум по поправкам к конституции и выборы в местные советы пройдут в Киргизии

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти пройдут в воскресенье в Киргизии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов, на всей территории республики с 08:00 до 20:00 (с 05:00 до 17:00 мск) "будут открыты 2 483 избирательных участка". Еще 48 участков откроются за пределами республики в 28 государствах. Больше всего - в России: пять - в Москве и по одному - в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Как заявила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова, в ходе предстоящего голосования все участковые избирательные комиссии будут оснащены электронными избирательными урнами и оборудованием по считыванию биометрических данных граждан - технологиями, которые применяются на выборах в стране с 2015 года. По ее оценке, их использование в избирательном процессе позволяет избежать попыток фальсификации результатов голосования. "С их помощью удается соблюдать принцип "один избиратель - один голос", - уверена глава ЦИК.

На каждом участке гражданам будут выдавать два бюллетеня - для выборов и для референдума. Плебисцит будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 млн внесенных в списки избирателей. На региональных выборах порога явки нет.

Шайлдабекова с учетом опыта предыдущих лет прогнозирует, что в голосовании 11 апреля могут принять участие более 40% избирателей. "На местные выборы традиционно явка всегда была ниже. Предыдущие местные выборы были в 2016 году, явка составила 42%, те выборы тоже были сопряжены с референдумом, - пояснила она. - Мы думаем, что [на предстоящем голосовании] явка будет несколько выше 40%". В ходе предыдущего референдума в январе нынешнего года активность избирателей составила чуть менее 40%.

Поправки к конституции

Вынесенные на всенародное голосование поправки к основному закону Киргизии предусматривают значительное усиление полномочий президента и усечение прав парламента. В частности, предлагается возложить обязанности главы правительства на руководителя президентского аппарата и наделить главу государства правом назначения и увольнения министров. По мнению большинства киргизских экспертов, президент в случае положительного итога референдума фактически получит полный контроль над кабинетом министров.

Как считает председатель ЦИК, поправки к конституции, которые выносят на референдум, приведут к изменению системы управления страной. "Сейчас в республике действует смешанная президентско-парламентская форма. В проекте новой конституции предлагается президентская форма", - отметил она.

Также предлагается сократить численность депутатов высшего законодательного органа со 120 до 90 человек. В таком случае, продолжила Шайлдабекова, в Киргизии будет необходимо разработать новый закон о "порядке выборов депутатов" парламента.

"Принятие поправок в конституцию - это запрос общественности. Во время второй волны пандемии коронавируса [летом прошлого года] кыргызстанцы увидели фактически полное безвластие и неготовность парламента решать проблемы в оперативном порядке", - высказал свою точку зрения в разговоре с ТАСС сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков. Именно в это время, уверен он, жители страны стали сомневаться в эффективности парламентской системы правления. "Поэтому я даже не сомневаюсь, что на референдуме будет принята новая конституция и она получит высокий процент одобрения избирателей", - убежден эксперт. Он также добавил, что попытка временного правительства в 2010 году сделать республику парламентской "в итоге закончилась провалом".

Это будет девятый в новейшей истории Киргизии референдум, на который выносится вопрос о внесении поправок в конституцию. Причем во всех случаях был зафиксирован положительный результат голосования.

Меры безопасности

За почти три десятка лет независимости Киргизии проведение в ней выборов дважды заканчивалось отстранением от власти президентов недовольными итогами голосования жителями. В марте 2005 года после парламентских выборов был свергнут первый президент Аскар Акаев, а осенью 2020 года под давлением митингующих был вынужден уйти в отставку пятый по счету глава государства Сооронбай Жээнбеков.

В связи с возможными массовыми волнениями после завершения голосования МВД Киргизии в период проведения выборов традиционно усиливает меры безопасности. Несколько дней назад личный состав министерства был переведен на усиленный вариант несения службы.

Милиция усилила охрану мест массового скопления людей, стратегических объектов и патрулирование улиц населенных пунктов. К обеспечению общественного порядка в настоящее время привлечены более 9 тыс. сотрудников милиции, за избирательными участками закреплены еще около 4 тыс. милиционеров. В день голосования, как планируется, представителям МВД будут помогать несколько тысяч народных дружинников.

Это будет уже третье по счету массовое голосование в Киргизии в период пандемии. По этой причине члены ЦИК совместно с министерством здравоохранения и социального развития уже научились относительно эффективно обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан во время проведения выборов.

Разработан специальный алгоритм действий, констатировали в ЦИК, который включает в себя ряд требований, "обязательных для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления, избирательными комиссиями, кандидатами и политическими партиями". Все "участники избирательного процесса" в день голосования должны быть в защитных масках, одноразовых перчатках, обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и "избегать рукопожатий". Также предусмотрена регулярная дезинфекция участков.

Наблюдатели и итоги

За ходом голосования в Киргизии будут следить свыше 180 международных наблюдателей из 31 страны, ряда международных организаций, включая ШОС, ОДКБ, СНГ, Фонд Ханнса Зайделя, а также представительства Евросоюза, российского некоммерческого мониторингово-экспертного центра "Группа 32" и Фонда содействия международному продвижению национальных инициатив "Центр международного продвижения" (РФ)". Некоторые из них уже отметили хорошую организацию голосования и открытость проведения агитационных кампаний.

Как обещала руководитель ЦИК, предварительные результаты референдума и выборов станут известны в течение часа после их завершения. По ее словам, это стало возможным благодаря электронным избирательным урнам, которые сразу же после завершения голосования передают итоговые данные на центральный сервер ЦИК. "В течение часа поступают обычно сведения с 84% участков", - подчеркнула она.

Официальные итоги по закону должны быть объявлены ЦИК в течение 20 дней после ручного пересчета голосов избирателей. "Фактически на это уходит 10 дней, за это время поступают бумажные протоколы со всех участков", - отметила Шайлдабекова. При этом она сообщила, что сведения с электронных избирательных урн и результаты ручного подсчета "обычно не меняются".

Одновременно с референдумом в Киргизии пройдут выборы в местные органы власти. По информации Центризбиркома, на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) республики претендуют 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.