Президентские, парламентские и губернаторские выборы пройдут в Перу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 апреля. /ТАСС/. Выборы президента, 130 депутатов Конгресса (однопалатный парламент) и 25 губернаторов пройдут в воскресенье в Перу. Для более чем 25,2 млн избирателей по всей стране откроются 12 тыс. участков, которые будут работать с 07:00 (15:00 мск) до 19:00 (03:00 понедельника мск).

Выборы пройдут на пике второй волны пандемии, отмечает официальное издание правительства, газета "Перуано". В большинстве регионов уровень эпидемической опасности классифицируется как очень высокий, в одиннадцати, в том числе в столице, - как критический. По всей стране до 18 апреля в вечернее и ночное время действует комендантский час.

Избирателей при этом просят заранее выяснить местонахождение своих участковых избирательных комиссий (УИК), продумать маршрут до них и обратно, заранее определиться с выбором кандидатов, чтобы максимально сократить время пребывание в общественных местах и снизить таким образом вероятность подхватить вирус. На участках будут обеспечены условия для соблюдения мер социального дистанцирования (урны для бюллетеней, наблюдатели и члены УИК будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга). Избиратели обязаны быть в масках, а члены комиссий помимо масок должны носить экраны, защищающие лицо. Следить за порядком поручено 96 тыс. сотрудникам полиции при поддержке военных.

Фаворит

За президентский пост борются 18 кандидатов, из которых наибольшей популярностью среди избирателей, по данным социологической службы Ipsos ("Ипсос"), пользуется Йони Лескано (около 15% симпатий респондентов) из центристского "Народного действия". У его партии сейчас большинство в Конгрессе. Если ни одному из кандидатов не удастся в первом туре заручиться поддержкой более 50% избирателей, второй тур пройдет 6 июня. Вместе с главой государства по единому списку избираются также два вице-президента.

Избранные парламентарии принесут присягу и вступят в должность 27 июня, за день до будущего главы государства. Кроме того, избирателям предстоит выбрать пять депутатов Андского парламента, объединяющего законодателей из Боливии, Колумбии, Перу, Чили и Эквадора.

Политический кризис в Перу

Всеобщие выборы 2021 года должны стать завершением длительного политического кризиса в южноамериканском государстве, продолжавшегося с 2018 года после отставки с поста президента Педро Пабло Кучински. Его конфронтация с законодателями привела к началу процедуры импичмента и отставке с последующим обвинением в коррупции. В соответствии с конституцией руководство исполнительной властью перешло к вице-президенту Мартину Вискарре.

В сентябре 2019 г. в стране вновь обострился политический кризис, причиной которого стали разногласия между новым президентом и парламентом по поводу избрания членов Конституционного суда (по конституции их назначает парламент; по мнению Вискарры, этот процесс должен был стать публичным, прозрачным и учитывать различные мнения). Президент в очередной раз вынес вопрос о доверии правительству, но парламентарии отложили его рассмотрение, после чего Вискарра объявил о роспуске Конгресса и назначил досрочные выборы на 26 января 2020 г. Конгресс отказался признавать решение президента, проголосовав за его отстранение от должности на год по причине "моральной неспособности занимать пост". Должность главы государства заняла вице-президент Мерседес Араос. Однако днем позже она подала прошение об отставке.

Конфликт между исполнительной и законодательной властью привел к многотысячным манифестациям во многих городах страны в поддержку Вискарры. Командование вооруженных сил и руководство полиции также встали на сторону президента. По результатам внеочередных парламентских выборов (в январе 2020 г.) "Народная сила" лишилась большинства, но противостояние президента с Конгрессом продолжилось, и в итоге в начале ноября 2020 года законодатели проголосовали за начало процедуры отстранения Вискарры, объявив его "морально недееспособным" на фоне обвинений в получении взятки в прошлом. Исполняющим обязанности главы государства стал председатель Конгресса Мануэль Мерино.

После отстранения Вискарры с должности президента в стране начались ежедневные акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. После гибели двух манифестантов в ходе разгона полицией многотысячных акций протеста 13 из 18 министров нового состава правительства подали заявление об отставке. Депутаты призвали Мерино также покинуть пост. К ним присоединились представители местных властей, которые отказались подчиняться временному президенту, и 15 ноября Мерино заявил об уходе с поста, призвав всех перуанцев "к миру и единению".

Многие страны региона воздержались от признания Мерино временным президентом. О необходимости привлечения к решению политического кризиса в стране Конституционного суда заявили в Организации американских государств. Кроме того, о сложении своих полномочий заявили временный председатель парламента Луис Вальдес и его заместители. По итогам двух дней внутрипарламентских переговоров парламентарии избрали главой государства спикера Конгресса Франсиско Сагасти.