Жапаров заявил, что впервые в истории Киргизии народу дали право выбрать форму правления

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Народу Киргизии впервые в истории страны дано право выбора формы правления в государстве. Об этом заявил в воскресенье в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров в обращении к нации.

"Впервые в истории независимости Кыргызской Республики народу было предоставлено право выбора формы правления", - сказал он. По его словам, в республике "назрела необходимость изменения основного закона". "Новый проект конституции был разработан с участием научного сообщества, активных и видных представителей общественности", - отметил Жапаров.

В Киргизии 11 апреля проходит референдум о внесении поправок в конституцию.

"Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чистая совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее", - отметил Жапаров. По его мнению, главным условием "демократического обновления" в Киргизии является "свободное волеизъявление народа на выборах". "Только та власть, которая проведет честные выборы без нарушения правил конкуренции, может оправдать доверие граждан страны. Справедливые выборы в свою очередь станут основой мира и стабильности в стране", - убежден глава государства.

В Киргизии, где зарегистрировано 3,6 млн избирателей, в воскресенье помимо референдума проходят и выборы в местные органы власти. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендуют 18 772 кандидата. Голосование завершится в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное усиление полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.