Зеленский призвал страны не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал страны мира не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну.

"В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов", - заявил Зеленский, слова которого в воскресенье приводит его офис.

От имени главы государства цветы возложены к памятнику погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Киевское урочище Бабий Яр - всемирно известное место массовых расстрелов, ставшее наряду с Освенцимом самым страшным символом Холокоста и самым большим захоронением узников нацистов на Украине. В сентябре 1941 года гитлеровцы начали здесь уничтожать евреев и цыган по национальной принадлежности, коммунистов и комсомольцев - по идеологической.

Массовые расстрелы в Бабьем Яру и в расположенном рядом Сырецком концлагере проходили вплоть до освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 с лишним тысячах погибших.