В Перу началось голосование на выборах президента, парламента и губернаторов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 апреля. /ТАСС/. Более 12 тыс. избирательных участков открылись в Перу, где в воскресенье проходят всеобщие выборы. Об этом сообщает государственная радиостанция RPP.

Участковые избирательные комиссии (УИК) начали принимать граждан в 07:00 (15:00 мск), проголосовать можно до 19:00 (03:00 понедельника мск). В первые два часа работы УИКов отводятся для голосования пожилых людей, беременных женщин, инвалидов и людей из групп риска по COVID-19. Как отмечает радиостанция, первые избиратели начали появляться у отдельных участков около 05:00 (13:00 мск).

Предварительные результаты, как ожидается, станут известны около 23:30 (07:30 понедельника мск), сообщала ранее перуанская ЦИК. Выбрать будущих президента, депутатов Конгресса Республики (однопалатный парламент - прим. ТАСС), а также губернаторов 25 департаментов смогут 25,2 млн избирателей. По данным МИД страны, около 860 тыс. перуанцев смогут проголосовать в 196 городах за рубежом.

Выборы пройдут на пике второй волны пандемии. В большинстве регионов уровень эпидемической опасности классифицируется как очень высокий, в 11, в том числе в столице, - как критический. По всей стране до 18 апреля в вечернее и ночное время действует комендантский час.

Избирателей при этом просят заранее выяснить местонахождение своих участковых избирательных комиссий (УИК), продумать маршрут до них и обратно, заранее определиться с выбором кандидатов, чтобы максимально сократить время пребывание в общественных местах и снизить таким образом вероятность подхватить вирус. На участках будут обеспечены условия для соблюдения мер социального дистанцирования (урны для бюллетеней, наблюдатели и члены УИК будут находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга). Избиратели обязаны быть в масках, а члены комиссий помимо масок должны носить экраны, защищающие лицо. Следить за порядком поручено 96 тыс. сотрудникам полиции при поддержке военных.