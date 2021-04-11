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Олимпиада-2022 в Пекине

Блинкен заявил, что говорить о позиции США относительно Олимпиады в Пекине пока рано

Госсекретарь подчеркнул, что на бойкоте зимних Олимпийских игр в Китае американская администрация "не сосредоточена"

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что пока рано говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае, однако на их бойкоте американская администрация в настоящий момент "не сосредоточена".

"До Олимпиады еще год или около того. Мы не сосредоточены на бойкоте. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно", - сказал глава американской дипломатии в интервью телекомпании NBC.

Теги
СШАКитайБлинкен, ЭнтониОлимпиада-2022 в Пекине
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