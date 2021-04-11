Блинкен заявил, что говорить о позиции США относительно Олимпиады в Пекине пока рано

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что пока рано говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае, однако на их бойкоте американская администрация в настоящий момент "не сосредоточена".

"До Олимпиады еще год или около того. Мы не сосредоточены на бойкоте. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно", - сказал глава американской дипломатии в интервью телекомпании NBC.