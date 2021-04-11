Блинкен утверждает, что власти Китая действуют все агрессивнее в отношении Тайваня

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что действия властей материкового Китая в отношении Тайваня становятся более агрессивными, это вызывает у США обеспокоенность. С таким заявлением выступил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его версии, "правительство в Пекине предпринимает все более агрессивные действия в отношении Тайваня". Как отметил Блинкен, американская сторона обеспокоена этим. На вопрос о том, готов ли Вашингтон "защищать Тайвань военными средствами", Блинкен ответил, что у США "есть обязательства перед Тайванем". Они, по словам госсекретаря, заключаются в том, чтобы "обеспечить для Тайваня возможность защищаться", а также в том, чтобы США "поддерживали мир и безопасность в западной части Тихого океана".

"Мы соблюдаем все эти обязательства", - добавил Блинкен. "Я могу сказать лишь то, что будет серьезной ошибкой, если кто-то попытается силой изменить статус-кво", - сказал госсекретарь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.