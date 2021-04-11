Каир рассчитывает на роль России в урегулировании кризиса вокруг плотины "Возрождение"

КАИР, 11 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Каир считает, что Россия может сыграть позитивную роль в урегулировании кризиса вокруг возводимой Эфиопией плотины "Возрождение", в который оказались вовлечены Египет и Судан. Об этом заявил в воскресенье в интервью ТАСС глава МИД арабской республики Самех Шукри в преддверии намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.

"Наши переговоры, безусловно, будут хорошим поводом для рассмотрения данного вопроса и той роли, которую Россия может сыграть благодаря своему членству в Совете Безопасности ООН или позициям на международной арене в усилиях по урегулированию этого кризиса и достижению юридически обязывающего соглашения о заполнении [водохранилища] и пуске плотины "Возрождение", - подчеркнул он. - Мы ведем обсуждение в рамках египетско-российских отношений, и я проинформирую министра [иностранных дел РФ] обо всем происходящем вокруг этого досье, в частности о последнем раунде, который прошел в Киншасе".

"Эти переговоры так не были возобновлены из-за неуступчивости эфиопской стороны. Необходимо, чтобы Россия играла более влиятельную роль в свете своих отношений с Эфиопией для урегулирования этого кризиса и снижения вызванной им напряженности в Восточной Африке и на Африканском Роге в целях поддержания международного мира и безопасности, - указал Шукри. - РФ действительно может взять на себя такую ответственность в сотрудничестве с постоянными членами Совбеза, у нее есть возможности и необходимое влияние, чтобы играть позитивную роль в этом отношении".

История конфликта

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести объект в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние государства. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС может возникнуть острая нехватка воды в Ниле, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения водохранилища.

Три страны уже год не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается удлинения временного графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы. Ключевой проблемой по-прежнему остается вопрос об объемах сбрасываемой Эфиопией вниз по течению воды в случае засухи, а также о том, как три государства будут урегулировать любые споры в дальнейшем.

Эфиопия отказалась как от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта, так и от подключения международных посредников в лице Евросоюза, ООН или США.