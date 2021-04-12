Лидер турок-киприотов считает невозможным решить проблему Кипра в федеративном формате

НИКОСИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар считает неприемлемым решение кипрской проблемы путем создания на острове федерации, поскольку такая форма не обеспечивает суверенного равенства государственных образований Кипра. Об этом он заявил в воскресенье после встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН Джейн Холл Лют, которая прибыла на Кипр для подготовки неформального саммита по решению проблемы разделенного острова, который пройдет 27-29 апреля в Женеве.

Татар пообещал, что на этом саммите турок-кипрская сторона выдвинет новый проект кипрского урегулирования вместо федеративного устройства, которое обсуждалось на протяжении последних 50 лет, но так и не стало базой для урегулирования. Он напомнил, что еще первый президент ТРСК Рауф Денкташ (1924-2012) в свое время поднимал вопрос о необходимости сотрудничества на острове двух государств, которое было бы основано на суверенном равенстве, и что тогда речь шла о том, чтобы такой порядок мог быть сохранен в рамках федеративного устройства Кипра.

"Однако теперь выяснилось, что это неприемлемо для федеративного соглашения. И по этой причине достичь на Кипре постоянного, всеобъемлющего и устойчивого соглашения [об урегулировании проблемы острова] можно только в форме сотрудничества двух живущих бок о бок государств, которое основывается на принципе их суверенного равенства", - сказал Татар после встречи.

Ранее в воскресенье Лют встретилась в Никосии с лидером греков-киприотов и президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом, который придерживается прямо противоположной позиции в отношении формата кипрского урегулирования, нежели Эрсин Татар, и считает приемлемым только формирование на острове двузональной и двухобщинной федерации, как это и прописано в резолюциях СБ ООН. Анастасиадис подтвердил Лют готовность греко-кипрской стороны подойти к участию в саммите с конструктивных и творческих позиций и выразил надежду, что такой же подход проявит и турко-кипрское руководство.

Женевский саммит

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, которую в мировом сообществе признает только одна Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Все попытки международного сообщества решить кипрскую проблему и объединить разделенный остров пока оказывались безрезультатными. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, преследующий цель добиться возобновления межобщинных переговоров по кипрскому урегулированию, собирает 27-29 апреля в Женеве неофициальный саммит по Кипру с участием лидеров греческой и турецкой общин острова и глав МИД Греции, Турции и Великобритании - трех стран, которые имеют статус держав-гарантов кипрской независимости, территориальной целостности и безопасности. В этой конференции также примет участие делегация ООН, возглавляемая самим Гутерришем, а также - в качестве наблюдателя - представитель Евросоюза.

Отношение к институту держав-гарантов является еще одним существенным различием в подходах сторон к урегулированию на острове: греки-киприоты считают этот институт устаревшим, в то время как турко-кипрское руководство настаивает на его сохранении.

С учетом различий в подходе сторон к решению кипрской проблемы позитивным исходом женевского саммита можно будет считать сам факт достижения договоренностей о возобновлении межобщинного диалога об урегулировании на острове, прерванного в 2017 году. Но для этого необходимо согласовать хотя бы какой-то круг вопросов для обсуждения сторон, что само по себе уже представляет собой серьезную проблему.

На нынешнем этапе Лют добивается согласования участниками саммита текста предстоящей резолюции женевской встречи, в котором будут даны гарантии возобновления межобщинных переговоров. Она уже разослала сторонам программу неформальной конференции в Женеве. В ней предусмотрено, что 27 апреля для участников саммита будет дан ужин от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. На следующий день должна состояться неофициальная встреча сторон, после которой пройдут двусторонние консультации. Саммит должен будет завершиться новой встречей участников конференции и принятием уже упомянутой резолюции.