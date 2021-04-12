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Петржичек подтвердил, что покидает пост главы МИД Чехии

Его пост займет действующий министр культуры страны Лубомир Заоралек, предполагают местные СМИ

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Томаш Петржичек покидает пост министра иностранных дел Чехии. Политик подтвердил в воскресенье вечером журналистам, что будет отозван Чешской социал-демократической партией (ЧСДП).

"Могу подтвердить, что на встрече с [председателем ЧСДП, вице-премьером] Яном Гамачеком я узнал, что буду отозван [с поста министра]", - сказал он.

Местные СМИ в воскресенье сообщали, что пост главы МИД займет действующий министр культуры Чехии Лубомир Заоралек, который с 2014 по 2017 год возглавлял внешнеполитическое ведомство республики. В понедельник Гамачек обратится к премьер-министру Андрею Бабишу с просьбой провести перестановки в кабмине.

Президент Чехии Милош Земан, который длительное время критикует деятельность Петржичека на посту руководителя национальной дипломатии, подчеркнул, что, если премьер предложит ему утвердить изменения в правительстве, он не будет возражать.

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