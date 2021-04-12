Власти Венесуэлы пригласили делегацию Межпарламентского союза посетить страну

БОГОТА, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы приняли решение пригласить членов Межпарламентского союза (МПС) посетить страну, чтобы узнать о ситуации внутри нее. Об этом в воскресенье сообщил председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) республики Хорхе Родригес.

"Мы направили приглашение делегации Исполнительного комитета МПС посетить нашу страну и узнать правду о Венесуэле", - написал Родригес в Twitter. Политик также добавил, что члены МПС будут ознакомлены с работой венесуэльских парламентариев.

МПС - старейшее и крупнейшее международное объединение парламентариев мира. Это первая международная организация, задачами которой стали продвижение идей мира и мирного урегулирования споров, развитие сотрудничества между народами, укрепление парламентских институтов во всех странах, защита прав человека.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. Однако за прошедшие два года Мадуро со своего поста так и не ушел, а часть стран отозвали свое признание Гуайдо.