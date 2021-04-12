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Сеул и Вашингтон следят за возможной подготовкой Пхеньяном испытаний баллистической ракеты

По информации агентства Yonhap, КНДР во время демонстрации новой подлодки может провести такие испытания

СЕУЛ, 12 апреля. /ТАСС/. Республика Корея (РК) и США внимательно следят за деятельностью КНДР в сфере разработки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в связи с признаками активности на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского Комитета начальников штабов полковник Ким Юн Нак.

"Южнокорейские и американские разведывательные службы совместно следят за военной активностью Севера и готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.

В воскресенье агентство Yonhap со ссылкой на данные разведок РК и США сообщило, что КНДР завершила строительство подводной лодки водоизмещением 3 тыс. тонн. По его данным, и южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея выбирает подходящее время, чтобы представить субмарину с максимальным стратегическим эффектом, в том числе для увеличения давления на США.

По информации Yonhap, КНДР во время демонстрации новой подлодки может провести испытания баллистической ракеты, такой как "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3").

На прошлой неделе эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщили, что власти КНДР могут вести подготовку к испытательному пуску баллистической ракеты с подводной лодки. На проанализированных специалистами снимках видно перемещение баржи с погруженным стендом для испытания ракет. Однако в центре уточнили, что на барже не замечено транспортно-пускового контейнера с ракетой.

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