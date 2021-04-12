WP: США заявили, что не имеют отношения к аварии на объекте в Натанзе

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. США не причастны к инциденту на объекте в Натанзе, где произошла авария в распределительной электросети. Об этом пишет в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Мы в курсе сообщений об инциденте на объекте по обогащению в Натанзе. США не причастны к этому, нам нечего добавить к предположениям о причинах", - сказал чиновник.

В воскресенье иранская сторона сообщила, что на объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.