Бруклин-Сентер усилил меры безопасности на фоне протестов из-за убийства афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Город Бруклин-Сентер в штате Миннесота усилил меры безопасности после вспыхнувших протестов из-за убийства полицией в воскресенье 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Вечером в воскресенье управление муниципальных школ Бруклин-Сентера (BCCS) приняло решение отказаться от очных занятий из-за возможного продолжения беспорядков в городе. "Все программы BCCS в понедельник, 12 апреля, пройдут в формате дистанционного обучения. Все школьные здания будут закрыты, а послеурочные занятия отменены", - говорится на сайте управления.

Помимо этого, мэр города Майк Эллиотт в ночь с воскресенья на понедельник объявил о режиме ЧП в городе и ввел коммендатский час до утра с возможностью последующего продления. "Я ввожу комендантский час в городе Бруклин-Сентер, он продлится до 6:00 (14:00 мск) понедельника. Мы хотим, чтобы все были в безопасности", - написал он в Twitter, прикрепив к сообщению документ, где отмечается, что комендантский час может быть продлен другим распоряжением мэра или отдельным указом городского совета.

Сотрудники полиции города остановили автомобиль Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям стражей порядка, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Как сообщает телеканал СNN, к обеспечению безопасности в штате была подключена Национальная гвардия США.