Суд Украины отказал Януковичу в участии в заседании о госизмене в режиме видеоконференции

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда (КУС ВС) Украины отказал экс-президенту страны Виктору Януковичу в обеспечении его участия по видеоконференцсвязи в рамках международной правовой помощи при рассмотрении кассации по делу о госизмене. Об этом в понедельник сообщил Верховный суд в своем Telegram-канале.

"Рассматривая ходатайство [защиты] относительно обеспечения участия осужденного при рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, КУС ВС отказал в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

При этом суд предложил Януковичу принять участие в заседании с помощью другой системы связи, несмотря на то что закон, как пояснили ТАСС в юридических кругах, предусматривает участие только посредством вышеуказанной видеоконференцсвязи. "В целях реализации процессуальных прав осужденного и учитывая конкретные обстоятельства этого уголовного производства, Кассационный уголовный суд предложил стороне защиты обеспечить участие В. Ф. Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства с использованием собственных технических средств и программного обеспечения TrueConf", - отметили в суде.

Кроме того, в ходе заседания в понедельник суд заявил, что участие Януковича в рассмотрении кассации не является обязательным. "КУС ВС отказал в признании обязательным участия осужденного в судебном заседании во время кассационного рассмотрения, мотивируя это тем, что ВС лишен возможности обеспечить его явку, поскольку В. Ф. Янукович находится за пределами территории Украины", - отмечено в сообщении.

Следующее заседание по делу назначено на 14:00 17 мая.

Янукович готов сотрудничать

Ранее, 9 апреля, ТАСС в адвокатской фирме Aver lex, которая представляет интересы Януковича в суде, сообщили, что бывший глава государства обратился в Верховный суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, требование его клиента связано с тем, что он не может лично прибыть на судебное заседание, поскольку есть угроза его жизни и здоровью. При этом, по словам защитника, Янукович "постоянно заявлял о заинтересованности в сотрудничестве с органами досудебного расследования и суда первой инстанции с целью установления объективной истины в деле".

Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года отклонил апелляцию защиты Януковича и оставил приговор в силе. Адвокаты экс-президента теперь обжалуют это решение в Верховном суде. В понедельник суд приступил к рассмотрению кассации на приговор по этому делу.