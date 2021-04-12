Постпред Украины при ОБСЕ сообщил, что Киев инициировал заседание по "российской угрозе"

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Евгений Цымбалюк сообщил, что Киев запросил проведение совместного заседания постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в связи ситуацией на границе с РФ.

"Украина инициировала совместное заседание постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ", - написал Цымбалюк в Twitter. Он добавил, что в повестке встречи обозначено обсуждение информации о перемещении войск на территории России, а также в республиках Донбасса. По данным источников ТАСС, мероприятие состоится во вторник.

В свою очередь миссия США при ОБСЕ назвала это "шансом для России объясниться". "В течение 48 часов у России будет еще один шанс объяснить свои действия", - говорится в сообщении американцев в Twitter.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о якобы наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали. В понедельник Песков в интервью на телеканале "Россия-1" заявил, что Москва видит на востоке Украины невыполнение минских договоренностей и усиление провокационных действий со стороны Киева.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.