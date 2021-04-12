СМИ: министр обороны Израиля пригрозил оторвать голову журналисту за вопрос об Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц в понедельник пообещал "открутить голову" журналисту в ответ на обращенный главе Пентагона Ллойду Остину вопрос по ситуации вокруг иранского ядерного объекта в Натанзе. Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.

"На фоне новостей об аварии на иранском ядерном объекте министр обороны совершил поездку со своим американским коллегой на базу ВВС "Неватим" (расположена на юге Израиля). Во время визита репортер 13-го телеканала Ор Хеллер попросил Остина ответить на вопрос о Натанзе, но Ганц вместо него ответил: "Хеллер, я тебе голову откручу", - сообщает телеканал об инциденте в подписи к видео. Глава Пентагона на вопрос журналиста отвечать не стал.

Остин прибыл в Израиль с двухдневным визитом в воскресенье утром. Это первое посещение еврейского государства столь высокопоставленным представителем администрации президента США Джо Байдена. Глава Пентагона в ходе нынешней поездки провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Ганцем, а также встретился с руководителем Генштаба израильской армии Авивом Кохави.