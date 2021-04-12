ООН призывает все вовлеченные в конфликт на Украине стороны прекратить эскалацию насилия

ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена ситуацией на Украине и призывает все вовлеченные в конфликт стороны прекратить эскалацию насилия. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"С обеспокоенностью следим за сообщениями об учащении нарушений режима прекращения огня на востоке Украины, - сказал он. - Наше послание всем вовлеченным сторонам: проявлять максимальную сдержанность, избегать любых действий и заявлений, которые еще больше усилили бы напряженность". "Все вопросы должны решаться путем диалога", - подчеркнул Дюжаррик.

Представитель генсека также призвал к обеспечению "бесперебойного и безопасного гуманитарного доступа к районам, расположенным у линии соприкосновения".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.