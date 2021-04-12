Украина ввела дополнительные ограничения на участке границы с Белоруссией

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Дополнительные временные режимные ограничения введены украинской стороной в Ровенской области на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook "Северная граница. Госпогранслужба".

"С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Вараского районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что ограничения предполагают запрет различного рода работ с 22:00 до 06:00 от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 м и движения транспортных средств и лиц дорогами, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии государственной границы, с 22:00 до 06:00.

Кроме того, запрещается стоянка транспортных средств на обочинах дорог между линией государственной границы и пунктами пропуска, движения транспортных средств в объезд автомобильных дорог без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктами пропуска, осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов без предварительного информирования об этом подразделения охраны государственной границы.

В числе введенных ограничений - запрет подвоза в пограничный район и вывоза из него лиц, не имеющих документов, удостоверяющих их личность; выхода плавсредств на водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе без предварительного информирования; проведения водолазных работ и любых других спусков под воду без предупреждения; остановки поездов, кроме пассажирских, при въезде на таможенную территорию Украины от линии границы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении.