В США сотрудница полиции перепутала шокер и пистолет при задержании афроамериканца Райта

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудница правоохранительных органов при задержании 20-летнего афроамериканца Данте Райта хотела применить электрошоковое устройство, однако совершила ошибку и произвела выстрел из огнестрельного оружия. Об этом в понедельник заявил глава полиции города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) Тим Гэннон.

"Просмотрев видео и прослушав команды полицейского, я полагаю, что она намеревалась применить тазер, но в итоге выстрелила пулей", - приводит газета Pioneer Press слова Гэннона, который добавил, что смерть Райта является следствием "случайного выстрела".

Как отмечает издание, в ходе пресс-конференции Гэннон показал видео с камеры на теле полицейского, на котором слышны выкрики женским голосом "тазер, тазер", что означает готовность к применению электрошокера, однако на ролике видно, что в направлении Райта направлено огнестрельное оружие. На видео также запечатлено, как до этого 20-летний афроамериканец вырывается из рук второго сотрудника полиции и садится в машину. Гэннон также отметил, что стрелявшая сотрудница полиции временно отстранена от службы, ее имя пока не разглашается.

Сотрудники полиции города остановили автомобиль Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям стражей порядка, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина. Она была госпитализирована в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Как сообщает телеканал CNN, к обеспечению безопасности в штате была подключена Национальная гвардия США.

Суд в Миннеаполисе

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.