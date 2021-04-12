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Чавушоглу и Блинкен обсудили мирный процесс в Афганистане и Сирию

Чавушоглу и Блинкен обсудили мирный процесс в Афганистане и Сирию - источник в МИД Турции.

Мэр Миннеаполиса ввел комендатский час после убийства афроамериканца Райта
Он начнется с 19:00 и продлится до 06:00
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